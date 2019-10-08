國泰金兩大軸線孵化數據人才 年底數位中心人力拚500人

國泰金控 (2882-TW) 致力打造大數據生態系統，為快速建立國泰金控「數據驅動文化」，於三年前成立數位數據暨科技發展中心（簡稱「數數發中心」），並在今年開展「數據人才培訓計畫」與「轉型戰情室」，透過此兩大軸線快速孵化數據人才，今 (2019) 年底數位中心人力拚達 500 人。

國泰金控對科技金融人才培育的執行力屢獲國際級獎項肯定， 國泰金控數數發中心暨國泰世華銀行數據生態營運部協理梁明喬表示，建立『數據驅動文化』是國泰轉型的重點，為了讓客戶擁有更優質的服務體驗，今年起國泰開始執行數據人才孵化計畫，以國泰世華銀行為首發，建立跨單位同仁至數據部門的輪調計畫，以快速提升同仁的數據分析能力。

國泰金表示，數數發中心目前人數超過 450 人，預計年底達 500 人，其中，數據人才佔比超過三成，男女比例相當，平均年齡 31 歲。

為此，國泰金控提出數據人才孵化計畫包含「數據人才培訓計畫」及具有專案型組織形態的「轉型戰情室」。其中「數據人才培訓計畫」首次嘗試在數據分析專案中，請業務單位同仁以駐點方式共同與數據團隊合作，以技能培養、分析與建模實作、實際執行與運用三階段循序漸進，達到跨領域學習成長的效果；同時搭配輪調機制，建構跨部門溝通場域，讓跨部門同仁在輪調到不同單位時，能彼此交流專業知識，除確保數據分析能精確與業務接軌，亦培養各同仁自主分析能力。

國泰世華銀行更突破過往單位明確分工、各自運行的模式，轉型為依不同專案任務成立 3-6 個月的任務型矩陣式組織－「轉型戰情室」，透過跨單位召集不同職能、不同層級的人才參與其中，以敏捷開發的工作方式實際完成專案，過程中不僅可以跨組織學習新知識及思考模式，還能激盪出不同以往的解決方案，發揮跨部門合作綜效。當專案結束同仁回到原單位時，亦能快速將數據轉型思維擴散到所屬單位中。