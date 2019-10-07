入帳遞延 崇佑9月營收下滑到7000萬元 年減24%

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收為 7000 萬元，為今年 3 月以來新低點，主要因部分訂單受遞延入帳影響，由於崇佑產能持續增加，對第 4 季進入需求旺季，營運不看淡。

崇佑今天公布 9 月營收為 7000 萬元，月減 12.62%，年減 24.67%，第 3 季營收 2.43 億元，季減 11.31%，年減 12.11%，累計前 9 月營收 7.58 億元，年減 1.05%。

崇佑主管表示，仍積極推動金屬天花板、金屬隔間牆體等產品市場滲透率的提升，並同步深化在公共工程、辦公大樓、藥廠等案源的銷售表現，包括北京地鐵新機場線、香港幸福藥業、外灘星港國際等訂單完工出貨認列，不僅推升前公共工程、辦公大樓等案源銷售表現較去年同期成長 11%、13%，也同步帶動金屬天花板、金屬隔間牆體前 3 季營收比重分別達 25%、31% ，有助進一步創造產品組合結構優化，挹注集團整體營運獲利的精進。

崇佑致力擴大集團全球銷售市場版圖，除強化集團業務團隊接單實力以持續擴大集團營運規模，崇佑主管並指出，公司結合設計公司、建築業者等進行異業合作，於設計階段便將公司產品納入設計稿中，透過異業結盟、及銷售布局推升集團目前接單，隨著年底步入傳統出貨旺季，整體效益將有望逐步顯現挹注集團保持良好動能。

崇佑今年上半年營收 5.16 億元、稅後純益 1117 萬元、年增 2.3 倍，每股純益為 0.31 元，主要受惠集團積極拓展金屬天花板、金屬隔間牆體產品營收規模擴大，深化台灣等市場銷售。