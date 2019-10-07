市占與技術優勢 外資持續看好大立光 目標價上看5500元

光學鏡頭廠大立光 (3008-TW) 9 月營收 66 億元，雖低於外資預估，但若 iPhone11 銷售動能持續，外資看好大立光第 4 季營收年增率將逼近 50%，上調目標價至 4950 元。

另也有外資指出，大立光目前幾乎持有大部分手機品牌廠鏡頭訂單，且其擁有的高階鏡頭技術，同業難以追趕，因此上調大立光目標價至 5500 元。

大立光第 3 季營收 185 億元，年成長 13%，美系外資預估，第 3 季毛利率為 69.8%，每股純益達 69 元；鏡頭銷售方面，美系外資看好 iPhone 動能，樂觀看待大立光 10 月營收，並表示，若 iPhone 11 銷售動能持續，大立光第 4 季營收年增率將達 50%，反之則將有可能複製 2016 至 2017 年的營收走勢，11 月營收可望持續衝高，12 月則修正。

日系外資指出，手機鏡頭大立光市占最高，除 iPhone11 外，亦包含華為的 Mate 30 系列，兩大訂單加持下，大立光出貨動能可望延續至 11 月，預計第 4 季營收年成長可望逾 35 %。

此外，在其他手機品牌手機鏡頭市占方面，日系外資提到兩大因素，將使大立光成長動能持續至明年第 1 季；其中大立光在三星手機市占率成長，且將受惠明年中國首波 5G 手機問世，預計將能供應華為 P40 系列、 Oppo 及 Vivo 等 5G 高階手機鏡頭產品。

日系外資也認為，大立光 2020 年營收成長，包含 40、48、108MP 鏡頭及 6P、7P 鏡頭銷量，另外新款 (punch-hole) 前鏡頭也將在明年持續貢獻營收。

技術方面，大立光高階鏡頭建立很高的進入門檻，Genius 和舜宇都難追趕，而小型鏡頭商如康達智與幾家韓國鏡頭商，欲趕上更是舉步維艱。

整體而言，5G 手機即將問世，外資估 iPhone 11 與 Mate 30 系列，都可帶動大立光今年表現，2020 年將迎來 5G 手機換機潮，加上銷售單價提高，大立光營運表現看增，且因大立光在鏡頭領域上仍維持領先優勢，對手在短時間恐難超越，因此給予買進評等，並紛紛上調目標價。