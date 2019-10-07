第二代旅宿網新增訂房功能10月底上線 近千家申請開通

交通部觀光局推出擴大國旅秋冬遊，上路至今 1 個月，台灣旅宿網訂房平台，遭質疑系統不穩，且僅有 6 家旅宿業者，對此，觀光局今 (7) 日表示，第二代新增訂房功能的旅宿網，將提前至 10 月底上線，且有近 1000 家業者申請開通訂房功能。

立委李昆澤今天在立法院交通委員會中質詢時，提出網路訂房平台相關爭議。李昆澤指出，台灣旅宿網的系統不穩，連結業者網站部分無效，且訂房平台上目前僅有 6 家，評價留言系統也未設定好等問題。

對此，觀光局回應，第一代旅宿網仍在運行中，第二代新增訂房功能部分，原訂年底前推出，現在將提前至 10 月底上線，另外，目前也已有將近 1000 家業者申請開通訂房功能，其中，有 300 多家已繳交同意書，觀光局將會盡快協助業者完成申請進入平台。

李昆澤也指出，日前刑事警察局公布今年 1-9 月台灣共 228 人在知名訂房網消費後遭詐騙，或消費爭議等問題，財損金額高達 3362 萬元，跨國訂房網主要都在境外，一旦發生個資外洩、重複訂房繳費等問題，國內消費者恐求助無門。

觀光局長周永暉表示，線上旅行社（Online Travel Agency，OTA）是目前旅遊發展趨勢，若是境外訂房網站有較大爭議，目前有 2 個途徑可以處理，第一是透過警察系統的偵防管道，第二就是透過國外的 OTA 平台進行聯繫，周永暉強調，有持續與業者維持良好的溝通，確保國內消費者權益。