〈財政部立院備詢〉高鐵南延屏東 財長：財務改善後未必會賠錢

行政院日前拍板高鐵南延案，預估工程經費約 554 億元，專家經評估財務自償率為負 2.1%，遭外界質疑高鐵南延恐將賠錢經營長達 30 年，財政部長蘇建榮今 (7) 日受訪時說，過去高鐵也被認為會賠錢，但經財務改善後已開始獲利，股價也從 10 元多漲到 30 多元，認為南延案「未必會賠錢」。

立法院財委會今天邀請主計總處、財政部、國發會與交通部等部會列席就「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行專案報告，針對外界質疑高鐵南延案，恐讓高鐵陷入 30 年賠錢經營困境，財長受訪時就相關問題做上述回應。

根據交通部評估報告，高鐵南延左營案總經費約 554 億元、營運益本比約 0.961，財務自償率為負 2.1%，顯示財務效益有限；外界更質疑，高鐵南延案恐使高鐵賠錢經營長達 30 年，甚至更久。

蘇建榮對此回應，高鐵南延除有經濟成本效益，還要考量國土規劃與區域發展，目前先由交通部與國發會先行審查，之後再由財政單位思考財源籌措等問題。

主計總處主計長朱澤民則說，高鐵興建經費 554 億元如果分成 10 年認列，一年約 50 億元，僅占年度歲出總額 2 兆元、比重僅約 0.25%，以 109 年公共建設預算 4670 億元來看，比重約 1.07%，顯示南延案的經費支出還在財政可負擔範圍內。

交通部次長黃玉霖補充說明，高鐵在委託經營前提下，如果不計算折舊成本，未來南延到屏東站的營運收入將大於營運成本，強調高鐵南延不宜用個別路段判斷其效益，而應從國土規劃與區域長期發展的角度來看。