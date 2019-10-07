中火硼超標4機組恐遭停工 經長：新廢水處理廠年底完工 可符合標準

針對台中市環保局指出中火污染物「硼」超標 24 倍，市府可能裁罰或勒令停工。經濟部長沈榮津今 (7) 日表示，台電目前正在建新的廢水處理廠，預計年底完工。台電也表示歉意，指出環保署明年才把硼納入發電廠申報項目，對於中市府未完工就進廠檢測，表示遺憾。

沈榮津表示，站在經濟部角度，要求台電一定要符合環保標準，台電也正在建新的廢水處理廠，預計年底完工，讓硼標準符合相關規定。

針對中火 4 部機組可能被停工影響供電，沈榮津表示，目前還有 10% 左右備轉容量，暫時不受影響，但會要求台電符合相關法規。

中市環保局今天召開記者會表示，台中發電廠已經 5 度違規，中火 5 到 8 號機組放流水隨機採樣送驗，發現硼濃度高達 121 毫克 / 公升，遠超出標準 24 倍，違規情節重大，將依法給予 14 天陳述意見，不排除重罰 2000 萬元或勒令停工。

對此，台電也發出聲明澄清，中市環保局 9 月進廠檢測廢水發現超標項目為硼，並非先前超標的硝酸鹽氮。

環保署 3 月將硼公告為明年起才納入發電廠必須檢測申報的新增項目，而台電自 5 月起已配合硝酸鹽氮改善工程，加速推動新建廢水處理廠的改善設計規劃，其中也同步加強硼的處理能力，中市環保局卻在廢水處理廠尚未落成之際，即進廠檢測，令人遺憾。

台電指出，目前中火廢水處理廠「除硼處理工程」，預計 10 月底完成土木工程，設備安裝預計於 11 月底完成，依時程推估，12 月初可開始進行廢水處理功能測試，預定 12 月底上線處理。

中火已於 8 月 16 日提送短期改善的水污染防治措施計畫變更申請，但事隔近 2 個月，中市府仍未核定。台電強調，除了持續強化空污改善，年底前新建廢水處理廠完工，將全面提升廢水處理能力，以符合新放流水標準。