前8月量販店營業額連14年正成長 全年可望突破2000億元

經濟部統計處今 (5) 日公布今年 1-8 月量販店營業額 1412 億元，創歷年同期新高，年增 4.5%，呈現連續 14 年正成長，未來業者線上、線下通路齊發，以及積極布局社區下，預估全年營業額將可望突破 2000 億元大關。

經濟部表示，自批發與倉儲式零售引進台灣後，主打低價、萬種商品、一站式購物滿足的消費購物模式蔚為風潮，連續 14 年正成長，平均年成長率為 3.1%，高於整體零售業的 1.8%，但成長力道小於近年發展更快速的超級市場 (5.1%) 及便利商店 (4.5%)。

根據統計，去年量販商品以食品、飲料及菸酒占 51.3% 居首位，家庭器具及資通訊產品占 25.8% 居次，衣著服飾、藥品及化妝清潔用品占 15% 居第三。家庭器具及資通訊產品銷售管道目前仍以實體店面為主，但業者近年來開發網路市場成效漸顯。

經濟部指出，量販業營業額具有明顯且規律性的淡旺季，銷售旺季集中在 1-2 月及 7-8 月，其中 1-2 月高峰主因為農曆年前尾牙商品及年貨採買；7-8 月則為中元節及中秋節採購需求，兩檔期占全年營業額比重近 4 成。

同時，經濟部調查發現，近年價格競爭激烈、毛利偏低為主要經營困境，顯示量販、超市及便利商店界線趨於模糊，導致市場競爭激烈。

依流通快訊統計，截至今年 8 月底量販店共 181 家，雖較 2011 年底增加 60 家，但增加主要是來自於便利購中小型店，顯示量販店在市場趨於飽和，以及電商、異業間搶市下，大型店面臨轉型及整併，賣場朝社區化、小型化發展。