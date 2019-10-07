Facebook 監管壓力再升級！外媒：歐盟將敦促 G20 各國對 Libra 作出回應

《路透社》引援一份歐盟文件報導，歐盟各國財政部長會在即將召開的 G20 會議上呼籲，「全球各國監管機構應對 Facebook Libra 等類穩定幣做出回應」。

G20 財長會議將於 10 月 17 日 至 18 日在華盛頓特區召開，據稱歐盟屆時將對二十國成員表示，「關於穩定幣的最新進展，以及多方面的監管監督挑戰，這需要全球層面的無縫合作和協調應對」。

報導指出，歐盟各國財政部長將於下周正式批准這份文件，他們還呼籲 G20 成員在 2020 年來臨之際「對科技公司納稅進行改革」，並緊急解決「危害全球增長」的貿易緊張局勢。

此前，法、德兩國已公開表態「反對 Libra 在內的穩定幣」，稱其將對歐盟國家的主權構成風險。對此，歐盟官員表示，歐洲央行也呼籲對當局對 Libra 進行嚴格監管，並將在 G20 會議上提交相關報告。

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