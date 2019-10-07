新加坡區塊鏈基礎設施公司 ICHX Tech 旗下證券型代幣平台 iSTOX 近期宣布完成 A 輪融資，但未披露具體金額，僅表示泰國知名投資銀行、私人財富管理先驅——丘細見博達樂金融集團（Kiatnakin Phatra Financial Group，KKP）旗下資本市場部門 Phatra Capital Plc. 是本輪融資中唯一的投資者。

區塊客先前報導，iSTOX 已於今年 5 月 1 日進入新加坡金融管理局（MAS）的金融科技沙盒，預計將在今年第四季度開通數位化證券的發行和交易，並致力爭取在 2020 年初以前通過測試而從沙盒中「畢業」，成為首家全面受監管的資本市場平台，協助企業透過代幣化證券籌集資金。

ICHX Tech 創辦人兼行政總裁 Danny Toe 表示，「我們非常歡迎 KKP 成為主要合作夥伴，為我們的持續發展提供強而有力的後盾。KKP 在投資銀行領域表現出眾，由其領投的這筆融資意味著我們將會把 iSTOX 打造成一個面向 21 世紀、完全受監管的資本市場平臺的道路上，就又立下了重要的里程碑。」

相較於傳統交易平台，iSTOX 具有更靈活、更低成本且包容性更強等特點，並就此引進很難接觸到的「非常規」投資機會。透過消除金融中介，iSTOX 盼能為資本市場寫下截然不用的定義。借助專有區塊鏈和智能合約技術，iSTOX 將以更低的成本和更高透明度，為用戶提供更多元化的選擇。

2018 年 11 月，ICHX Tech 宣布收到來自新加坡交易所（SGX）和政府投資機構淡馬錫控股的全資子公司 Heliconia Capital Management 的重注投資，同樣未披露具體金額。再來，為了確保證券結構和發行流程的合規性，iSTOX 還成立了一個法律小組，由 3 家頂級律師事務所組成：Allen＆Gledhill LLP、Baker McKenzie Wong＆Leow 和 Rajah＆Tann，專門向發行者提供法律上的建議。

這篇文章 獲泰國知名投資銀行 KPP 領投！新加坡 STO 平台「iSTOX」宣布完成 A 輪融資 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』