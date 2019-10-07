香港證監會發布虛擬資產持牌企業監管條款 強調「風險管理、合規性、反洗錢」

香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會 SFC）10 月 4 日正式針對「虛擬資產的持牌企業」發布 《監管備考條款及條件》（Proforma Set of Terms and Coindition），續去年 11 月發表《有關針對虛擬資產投資組合的管理公司、基金分銷商及交易平台營運者的監管框架的聲明》之後，再進一步發表更為具體針對持牌虛擬資產管理的監管條款。

香港證監會表示，這次所發表的條款及條件將適用於：一、已述明投資目標為投資於虛擬資產的投資組合；二、 有意將投資組合中 10% 或以上的總資產價值，投資於虛擬資產投資組合的持牌法團（統稱為「虛擬資產基金經理」）。

香港證監會聲明，該等條款及條件日後還可能須視乎個別虛擬資產基金經理的業務模式，及情況而作出輕微修訂及說明。

區塊客發現，香港證監會尤其著重於虛擬資產持牌企業在「風險管理、合規性和打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」方面的表現。備考條款及條件中提到，無論是財務或其他方面的風險，虛擬資產基金管理公司皆應設立並維持有效的政策，以及程序和專責上的風險管理職能，予以識別和衡量公司及基金所面對的風險，必要時應採取適當而及時的行動以遏制並妥善地管理有關風險。除此以外，虛擬資產基金管理公司也應每隔一段適當時間，自行檢討風險管理政策及程序，並在有需要時改善有關政策及程序。

至於合規性方面，香港證監會指出，虛擬資產基金管理公司應維持有效的合規職能，包括：聘請一名具備技術能力和經驗的合規主任，以確保公司遵守本身的內部政策及程序，以及所有適用的法律及監管規定（包括其發牌條件）。

香港證監會還表示，虛擬資產基金管理公司應採取一切合理措施，以確保其設有適當的保障設施來紓減洗錢及恐怖分子資金籌集風險，特別是有關基金投資者使用虛擬資產進行認購的情況，而即使其管理的基金（或基金中的某些部分）投資於並不構成「證券」或「期貨合約」的虛擬資產，也應仍當遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團）》的條文。

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