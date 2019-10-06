企業數位轉型 IDC提3大關鍵

數位轉型是企業未來需要面對的課題之一，IDC(國際數據資訊) 台灣區總經理江芳韻表示，隨著科技發展進程加速，預期台灣企業轉型進程將加速，她也提出企業轉型的 3 大關鍵，分別是選定未來 1-2 年發展目標 (CREATE)、強化內部鏈結 (SCALE)、擁抱未來科技 (EMBRACE)。

江芳韻表示，數位轉型下，企業必須鎖定未來 1-3 年的發展重點，轉型藍圖才能被勾勒出來，她也提供 IDC 統計出來全球企業目前主要的 4 種發展模式，分別是透過專案經驗創造產業模式的中介者 (Reintermediary)、公開市場開發服務 (X-as-a-Service)、連接器 (Connector)、直接出售資料 (Data monetization)，未來更可望延伸出多產業模式。

江芳韻進一步表示，觀察現階段企業數位轉型有兩種途徑，一種是將外部創新帶進內部 (Outside-in)，台灣在 IT、OT 上具有很大的優勢，製造業則多數採用內部育成 (Inside-out)，但企業有多的資料要整合，可能續要花時間、整合，將芳韻強調轉型創新在內部但分散，鏈結很重要，而這時公司的 CIO 資訊長就扮演重要的角色。

企業數位轉型也需要訂定相關的 KPI 標準，江芳韻表示，企業轉型出來的新業務，並無法使用過去 KPI 指標去評斷，現階段企業數位轉型則會優先訂定 3 類型 KPI 指標，包含流程自動化、創新規模、分析資料創造的營收成果。

江芳韻表示，數位轉型是企業未來需要面對的課題，預期進程將加速，而在擁抱未來科技，現階段廠商面對的難題是人才，因此未來將出現更多機器人、另外千禧世代分享開放的特性，也可能改變辦公室環境，出現更多虛擬連結，以及企業需要面對的新科技用，如 AR、AI、5G。

IDC(國際數據資訊) 日前也舉辦第 3 屆台灣數位轉型大獎頒獎典麗，江芳韻表示，今年台灣市場競爭激烈，金融業仍是最積極數位轉型的行業，而數位轉型已經朝向下一階段邁進，企業必須將自身轉型為 “未來企業”，發展未來文化、未來客戶、未來商業洞見、未來營運流程以及未來工作模式，才能正面迎向數位轉型 2.0 帶來的新機會與新挑戰。

第 3 屆台灣數位轉型大獎得獎名單，中國信託銀行奪得數位轉型綜合領導者獎 (Digital Transformer)、訊息與數據轉型領導者獎 (Information Visionary)，玉山銀行榮獲全方位體驗創新領導者獎 (Omni-Experience Innovator)，台新銀行則獲得營運模式轉型領導者獎 (Operational Model Master)，國泰世華商業銀行則贏得本屆人才開發領導者獎。