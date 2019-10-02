〈5G論壇〉行政院：5G三大特性 將創造新商業模式

2019 科技論壇「5G 新時代翻轉大未來」今 (2) 日登場，行政院政務委員吳政忠表示，5G 將引導出新的商業模式「B2B2X」，中間的 B 已有逾 40 家業者參與其中，如醫療、建商、保全業等，除可創造新藍海，也將是未來決勝的關鍵。

吳政忠指出，透過 5G 低延遲、高速率及大連結 3 大特性，將能創造 B2B2X 的新商業模式，其中，最後的 X 可以是個人、法人機構、中央政府或地方政府，而中間的 B 則有很多想像空間，也是未來決勝關鍵。

吳政忠解釋，B2B2X 中間的 B 如保險公司、保全公司、營造業、製造業、醫療業，甚至橫跨垂直產業等，以營造業為例，未來可 24 小時施工並遠端操控挖土機，而醫療業方面，可解決偏鄉問題，只要有 1 名駐地醫生，其他醫生能遠端開刀，加上透過 5G 低延遲特性，不怕擔心手術間會中斷。

吳政忠表示，台灣已有逾 40 家企業參與 5G 新商業模式，其他國家則有 3000 多家業者，預期未來中間的 B，參與的企業將高達逾 5000 家。

除新商業模式外，5G 也會是基礎設施，吳政忠認為，5G 的涵蓋範圍，不能侷限在大都會地區，必須均勻分布，也是未來電信業需要努力的方向，此外，吳政忠也呼籲，因 5G 可連結人與各項事務，因此資安問題非常重要。