駁斥全廠12部機組全開 中火規劃2025年2氣6煤藍圖

針對外界質疑中火新增燃氣機組後，全廠將變成 12 部 (2 氣 10 煤) 全開，台電今 (4) 日澄清，2025 年上線後，廠內絕大多數僅運轉 2 部燃氣機組加 6 部燃煤機組，剩下的 4 部轉備用的機組則是扮演救火隊，最多只會啟動 2 部，且實際啟動機率極低。

台電說明，目前中火燃煤機組採取「秋冬空污季運轉 8 部，非空污季運轉 9 部」的方式。至 2025 年中火 2 部燃氣機組上線後，將有 4 部燃煤機組轉為備用，以便在機組發生故障等突發狀況或受天災影響導致備轉容量率偏低時救急，保有電力調度彈性。

換言之，屆時在絕大多數狀況下，中火運轉機組僅包括 2 部燃氣機組，以及 6 部燃煤機組。

台電進一步說明，備用機組在春夏非空污季期間、AQI 小於 100，且備轉容量率低於 8% 時才啟用，是扮演救火隊角色，依過去數據推測，動用到 1 部備用機組的機率不足 3%，動用到 2 部的機率則更低。

台電預估燃氣機組上線、4 部機組轉備用後，將運轉「2 氣 6 煤」，加入環保改善作為，中火污染物排放將減少六至七成，減排成效顯著。

中火新增燃氣機組計畫環評日前已正式通過專案小組初審，尚待環評大會通過。台電強調，上述規劃關鍵仍在於「2 氣」，新增的 2 部燃氣機組必須如期上線商轉，時程不再延宕，才能讓「2 氣 6 煤」如願實現，落實減煤目標。