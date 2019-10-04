Google將推新品 TWS商機加溫 助陣台廠營運

Microsoft 昨 (4) 日首推 TWS(真無線藍芽耳機) Surface Earbuds，Google 也將在本月月中推出 Piexl Buds 2，成為繼 Amazon 及 Microsoft 之後，近 1 月內推出 TWS 的第 3 家大廠，

隨著 TWS 重啟動能，預計中國品牌為鞏固市場，也將推出新一代產品應戰，驅動非蘋陣營競爭加劇，但整體市場數量可望持續成長，而台 TWS 晶片供應商瑞昱 (2379-TW)、原相 (3227-TW)、盛群 (6202-TW) 等，營運動能看俏。

瑞昱為 TWS 晶片市場中的先進者，基於市場競爭激烈，第 4 季已推出第 2 代 TWS 晶片，除鞏固原先既有市場，也降低銷售單價受壓情形，同時，為有效與對手做出市場區隔，加入 Hybrid ANC(混合式降噪) 功能，有利客戶搶攻高階市場。

瑞昱近期也傳捷報，獲 Amazon 旗下首款 TWS 及智慧戒指雙訂單，預計第 4 季開始出貨，可望降低淡季效應，且隨著非蘋陣營積極搶攻 TWS 商機，市場預估，瑞昱可望在美、中客戶競爭下取得更多訂單，隨著市場需求同步成長。

原相上半年 TWS 營收比重已從個位數成長為雙位數，預計下半年將維持成長態勢，且優於上半年，市場預期，隨著廠商競爭加劇，未來可能推出具心跳量測的產品，提高附加價值，吸引消費者採購意願，法人看好，原相先前即為心率感測器的供應廠商，若有相關應用問世，原相可望受惠。

盛群上半年 TWS 的 MCU(微控制器) 已出貨逾 200 萬套，下半年同樣優於上半年，全年則上看 500 萬套，法人表示，第 4 季消費型節日眾多，加上大廠積極備貨過年換新潮，可望進一步推升買氣，有助小米及華為持續在低階市場擴張，帶動盛群表現。