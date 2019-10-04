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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月03日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             410834  
00672L 元大S&P原油正2      334741  
2834   臺企銀               97326  
3481   群創                 74773  
00637L 元大滬深300正2       52547  
2337   旺宏                 50855  
2409   友達                 50649  
00632R 元大台灣50反1        44123  
2313   華通                 36927  
2367   燿華                 32934  
2888   新光金               32407  
2330   台積電               31891  
2317   鴻海                 27606  
4935   茂林-KY              23489  
3338   泰碩                 20918  
2303   聯電                 20722  
3406   玉晶光               20363  
3037   欣興                 18852  
2885   元大金               18696  
6153   嘉聯益               18181  
00673R 元大S&P原油反1       18144  
2883   開發金               18124  
2408   南亞科               18015  
2448   晶電                 17760  
00642U 元大S&P石油          17421  
3017   奇鋐                 16841  
2344   華邦電               15928  
2603   長榮                 14752  
2449   京元電子             14750  
2002   中鋼                 14661
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