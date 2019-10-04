台北‧10月03日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 410834 00672L 元大S&P原油正2 334741 2834 臺企銀 97326 3481 群創 74773 00637L 元大滬深300正2 52547 2337 旺宏 50855 2409 友達 50649 00632R 元大台灣50反1 44123 2313 華通 36927 2367 燿華 32934 2888 新光金 32407 2330 台積電 31891 2317 鴻海 27606 4935 茂林-KY 23489 3338 泰碩 20918 2303 聯電 20722 3406 玉晶光 20363 3037 欣興 18852 2885 元大金 18696 6153 嘉聯益 18181 00673R 元大S&P原油反1 18144 2883 開發金 18124 2408 南亞科 18015 2448 晶電 17760 00642U 元大S&P石油 17421 3017 奇鋐 16841 2344 華邦電 15928 2603 長榮 14752 2449 京元電子 14750 2002 中鋼 14661
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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