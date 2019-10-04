〈玉山科技年會〉童子賢：貿易戰就像地震 台灣應思考強化服務業出口

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (3) 日出席玉山科技協會年度會員大會時表示，貿易戰就像地震，多數人只看到地震，卻忽略地震是由底層板塊擠壓造成，面對貿易戰，他強調，台灣不要妄自菲薄，應找尋出路，思考是否需調整過度依賴製造業的產業結構，強化服務業出口。

童子賢表示，面對新的經濟強權崛起，舊有勢力會利用恐懼跟利益，就像是 1985 年美國等國與日本簽署的《廣場協議》，當時使日本經濟、日圓匯率受到衝擊，因此從歷史的觀點來看，中國並不是唯一的受害者。

童子賢進一步表示，貿易戰就如同地震，底層的板塊如果無法達成和諧，表層就會出現地震，而當多數人問餘震何時結束的時候，應該要思考的是造成地震的原因是否解決，也就是造成板塊擠壓的種種因素。

根據 IMF 針對全球 200 多個國家進行排名，台灣 GDP 排名落在 22 名，在經濟區域體中算是 10% 的前段班，童子賢認為，台灣不應該妄自菲薄，雖然台灣與兩邊的關係都不錯，但面對美國、中國兩方強權的爭鬥，不該選邊站，而是要閃遠一點，避免捲入兩者之間的紛爭。

童子賢表示，台灣依賴製造業比重高，而先進國家是以服務業為重，再來是製造業，最後才是農業，因此台灣需思考調整產業結構，他提及，日前去參加誠品生活日本橋店開幕，對於零售業走出台灣有很重要的象徵意義，現階段便利商店、速食店，其實背景都是外國品牌，若有天將台灣的早餐店美而美，成功拓展到紐約各處，也就代表台灣不只出口電子製造，也成功輸出零售、食品。

台灣每年的出口額約 3000 多億，佔 GDP 約 56-57%，童子賢表示，人口稠密地方的經濟現象，因內需不足以撐起國家經濟成長，需要靠對外貿易支撐，但台灣可借鏡南韓的例子，政府扶植產業皆鎖定外銷，像是影視產業，且不只影視，包括手機、家電、汽車等也都輸出全球。

面對經濟板塊的衝擊，童子賢表示，各國都需要自保，保護身家性命，對台灣而言，需要自立自強，因為貿易戰不一定是台灣脫胎換骨的機會，但對製造、服務產業來說，是思考將服務延伸的最佳時機。