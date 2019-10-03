〈玉山科技年會〉李紀珠：貿易戰已成科技戰 對台產業衝擊大

台灣玉山科技協會今 (3) 日舉辦 2019 年會員大會，並舉行「全球科技戰台灣的挑戰與布局」專題座談，玉山協會理事長暨新光金 (2888-TW) 副董事長李紀珠致詞時表示，台灣是以出口為導向的海島國家，有 57% 出口額來自美國、中國，現階段貿易戰已演變成科技戰，對於台灣科技產業衝擊很大，因此希望透過產業界人士的建言協助產業未來發展。

今年玉山科技協會年會論壇主題聚焦在全球科技戰台灣的挑戰與布局，李紀珠表示，美中貿易戰持續影響國際政經局勢變化，也可以感受到貿易戰逐漸轉變為科技戰，成為雙方互相殺傷的角力，她也指出，當科技產業成為殺傷武器，對於消費者、生產者、產業創新都是傷害。

李紀珠進一步表示，觀察貿易戰演變成科技戰的原因，來自於公平貿易、智慧財產等，美國又因為現階段強權國家的地位遭到挑戰，而把科技產業當成殺傷武器，預期全球貿易科技戰將不會是一時的，恐持續很長的時間，

李紀珠表示，貿易科技戰將影響科技業，尤其是台灣是以出口導向的海島國家，有高達 57% 的出口額來自美國、中國，因此希望藉由邀請產業界的領導者，共同商討台灣的挑戰與布局，包含前行政院院長張善政、行政院政務委員龔明鑫、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求及鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘。

李紀珠表示，台灣玉山科技協會是一個跨領域跨平台的協會，今年新任理監事來自科技、金融、創投、法律、會計等領域，不僅聚焦於金融，面對全球科技的快速發展，台灣玉山協會在全球有 16 個分會，達到與全球接軌的目的。