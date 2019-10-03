〈玉山科技年會〉郭台銘：台灣對新創要敞開心胸 學院將推台灣版Libra

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (3) 日表示，台灣對新創有更開放的心胸，像是 Fintech(金融科技) 發展就值得期待，他也提到，新成立的郭台銘學院正在籌畫，要推台灣版的 Libra。

郭台銘今日出席台灣玉山科技協會 2019 年會致詞時指出，台灣新創需要國際 VC(創投)、新創業板，並建立良性平台，對新創應該更敞開心胸。

郭台銘透露，最近在研究臉書 (Facebook) 推動虛擬貨幣 Libra，其中牽涉半導體、挖礦技術，這些過去被稱為投機，但現在走上真正的舞台，且發展才剛開始，成立的郭台銘學院也在籌畫，要推台灣版的 Libra。

他進一步指出，臉書在全球有 27 億個用戶，美國 5 成、歐盟 18%、日本 14%、英國 12%、新加坡 7%，可以組成虛擬貨幣聯盟；不過，中國對區塊鏈去中心化的技術管控嚴格，因此沒有引進 Libra，打算自己做一套，可預期台灣在中間有很多機運。

不過，郭台銘也重申，台灣需要更開放的科技立法環境，施政改革要用更多的科技技術，對創新的科技與經濟模式，要有更大膽的新試驗環境，同時，也要引進國際級的高科技人才、引進全球的創業資金及創業資本家，推動新創發展。