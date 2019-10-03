全新Q3營收7億元 創近6年來單季新高

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 今 (3) 日公布 9 月合併營收，達 2.17 億元，月減 7.22%、年增 63.99%，創歷年同期新高，第 3 季營收達 6.98 億元，季增 12.7%、年增 24.9%，也創近 6 年單季新高，主要受惠客戶手機新品帶動射頻元件 (RF)、VCSEL 需求持續提升。
法人預期，全新第 4 季客戶將為明年新機備貨帶動，需求可望在季底浮現。全新累計今年前 9 月合併營收 17. 88 億元，年增 13.61%。
全新 9 月受惠客戶需求營收增加，連續 6 個月站穩 2 億元大關，由於手機品牌陸續推新機，帶動射頻元件 (RF)、VCSEL 需求提升，雙引擎帶動下營收穩定，惟 9 月營收稍微下滑，應為產業需求正常起伏現象。
展望下半年，2020 年為 5G 元年，5G 滲透率增加，全新第 4 季可望受惠射頻元件 (RF)、VCSEL 需求成長，第 4 季底還有客戶提出明年新機啟動拉貨，季底表現可期。
全新受惠來客戶新機發表，加上中國廠商客戶積極調整供應鏈，去美化造成供應鏈調整，部分客戶轉單全新，全新去年相關產能已備妥，目前產能足以應付客戶需求，近期並未有擴產計畫。