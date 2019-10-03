中小企業加速投資再報捷 4家斥22億元擴增智慧化產線

經濟部投資台灣事務所今 (3) 日再通過 4 家中小企業，帶來逾 22 億元投資擴增智慧化產線，包括醫強科技、益詮精密工業、集圓科技、博竑食品 (鄧師傅餐飲事業)，截至目前，已有 36 家響應，總投資額超過 224 億元，仍有 60 多家中小企排隊審查中。

經濟部指出，台灣洗腎人口逾 8 萬人，密度堪稱世界最高，為了因應龐大透析藥水用量，醫強為南部唯一透析藥水廠，將增建廠房以便供應全台洗腎病友需求，並發展適合外銷的粉劑透析產品，拓展海外版圖。

醫強將投入近 6 億元，在屏東農業科技園區現有廠房，增設半自動化產線、新建智慧化產線工廠，可為當地帶來 58 個工作機會。

手工具代工廠集圓，長期為國際大廠 OEM 代工，為了發展自有品牌，將在台中投資逾 9 億元擴建新廠，改善製程並提升品質及良率，結合物聯網技術，將傳統產線轉型為智慧製造產線，並招募 35 名本國人才，提升競爭優勢。

切削刀具為工具機具必要耗材，益詮看準台商大舉回台投資將為工具機產業帶來新商機，面對刀具市場需求增長，將投資 3 億元，在中科二林園區成立新型智慧化工廠，可提高產品精度，加值台灣精密機械競爭力。

另外，鄧師傅集團旗下博竑食品決定投資逾 4 億元，在高雄大社建立智慧化中央食品工廠，負責各門市物料、食材、產品前置處理，持續強化食品把關，未來將開發海內外宅配市場，擴大營運觸角，讓大內美食飄香世界各地。

經濟部表示，繼上周台商回台衝破 6000 億元里程碑，中小企業投資也不容小覷，目前累計金額超過 224 億元，政府將持續引導企業升級轉型，加速朝創新化、智慧化、高值化發展。