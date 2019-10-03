台股盤後－台積電熄火拖累 失守跌破10900點 IC設技撐盤力守月線

台股受到美股連 2 日大跌影響，今 (3) 日一度拉回修正逾百點，不過在台積電跌幅收斂，IC 設計、散熱、面板等族群帶動下，加權指數收跌 71.97 點或 0.66%，收 10975.91 點，成功守住月線，成交金額 1193.86 億元。

觀察今日蘋概三王表現，台積電持續拉回修正，終場下跌 1%，收在 276. 5 元，鴻海下跌 0.4%，收 72 元、大立光下跌 0.7%，收 4500 元。

族群方面，PCB 個股股價陷入修正，聯茂下挫 3.5%、台耀、臻鼎 - KY 也跌 2.6%，耀華、台光電、嘉聯益、瀚宇博等均同步收跌，整體族群表現弱勢。

不過，IC 族群今日無懼大盤修正，在聯發科上漲 2% 帶動下，鑫創燈漲停、矽創創、矽力 - KY 雙雙漲逾 3%，另外敦泰、聯詠、神盾等也全面走揚。

散熱族群今日股價也強勁，雙鴻、力致雙雙大漲逾班根漲停，泰碩也漲 4.6%，業強、健策、超眾、奇鋐等也有 2% 左右的漲幅。

另外，面板相關族群在面板雙虎友達、群創逆勢收紅下，表現強勢，達威亮燈漲停，元太漲逾 2%，彩晶、GIS-KY、富晶通等也全面收紅。

法人指出，台股歷經上週震盪拉回之後，本週盤勢已明顯好轉，雖然美股重挫干擾，但表現相對於其它亞股來得強勢，且目前從量價結構來看，仍為多方走勢，而近日正值月營收公布期間，可逢低布局基本面佳的個股，不過，後續仍關注美中貿易協商進展。