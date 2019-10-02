蘋果通過新專利：續發展micro-LED技術

美國專利商標局近期授權蘋果 (AAPL-US) 一項專利，涉及與未來 micro-LED 技術相關的應用。

過去曾有傳言指出，蘋果將在 2021 年之前轉移至 micro-LED 顯示器市場，並使用於高端 iPad Pro 和 MacBooks

目前 MacBook 顯示器使用 576 個 LED，而未來搭載 micro-LED 的 MacBook 顯示器將使用大約 10000 個 LED。

蘋果指出：「過去手機、平板電腦、電腦和電視的顯示器使用的是薄膜電晶體 (TFT) 技術。由於目前引入了最新的 OLED 技術，因此具有更高的功率及效率，螢幕在顯示黑色時可以完全關閉每個像素，也更加節能。」

而關於蘋果已提出的 micro-LED 技術。 與 OLED 相比，micro-LED 將更節能，且具有壽命較長且對潮濕及極端溫度容忍度較高的特性。

由美國專利商標局發布，蘋果獲得的字 10431723 專利最初於 2017 年第四季提交。

2019 年，內容網站《Patently Apple》特別針對蘋果通過的 micro-LED 顯示器專利發布了另外三份報告，分別為：

基於 micro-LED 顯示器的專利，可應用於未來包括 Macs 等設備 涵蓋量子點和 Micro-LED 技術的顯示器專利 在歐洲發布的 micro-LED 顯示器專利，可應用於未來包括 Macs 等設備

除此之外，目前只有三星生產了具 micro-LED 技術的顯示器「The Wall」，可以想見此市場仍具有相當大的開發空間。