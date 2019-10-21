〈友達衝新事業〉談台灣新創環境 垂直加速器可助推企業與新創團隊媒合

面板大廠友達 (2409-TW) 新事業暨投資管理副總經理楊本豫表示，台灣新創孵化器很多，加上政府對新創的補助，不僅提供新創事業發展平台，也媒合企業與新創團隊，達相輔相成、1 加 1 大於 2 的效果。

楊本豫表示，台灣加速器很多，其中一種垂直加速器，是先讓企業訂題目、提供發展方向，再透過平台媒合篩選符合的新創團隊，加速企業新創的發展進程，友達就參與台大創創的企業垂直加速器，協助新創事業發展，也帶動自身的新事業成長。

楊本豫進一步表示，隨著 AI 人工智慧、5G 通訊發展，將讓產業進入到 AIoT 的新世代，對企業來說，能與具有熱情、在不同場域有不同想法、技術、落地的新創團隊合作，能加速企業新事業產業從零到有的過程，新創團隊提供新的想法，企業則提供解決方案、場域驗證，共同打造產業生態圈、生態系。

楊本豫表示，企業新事業必須長期投入資源，目前友達聚焦 4 大新事業群，分別是智慧零售、循環經濟、智慧工業服務、大健康，未來有適合的產業，也會積極參與。

觀察台灣政府提供的創新輔助計畫，包含國發會、教育部、文化部、科技部等都提出新創補助方案，鼓勵年輕人發展創意，國發會主委陳美伶日前就表示，政府扮演整合垂直、水平的角色，結合產官學三方，去年開始提出「優化新創投資的行動方案」，提供法規調適平台、天使資金的挹注。

接受過政府補助、企業協助的新創事業執行長表示，台灣新創環境在國際間相對優良，不論是政府的輔助方案，或是與企業合作的垂直加速器，都讓新創事業發展的過程中省去很多資金成本，能專注在主力發展的項目，達到相輔相成的作用。