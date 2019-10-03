由摩根大通、英特爾和 Trust Token 前職員共同成立的全球貨幣組織（Global Currency Organization，GCO）10 月 1 日宣布 即將推出一款新的美元穩定幣 USD Digital（USDD），目標對象是那些正在尋找相關產品，但又不方便自行開發穩定幣

致力於彌合傳統金融和去中心化金融之間的鴻溝，GCO 表示，為了激勵採用率，這款穩定幣將帶來顛覆性的轉變：「使用 USDD 的機構都將能跟 GCO 五五分成」，而 USDD 基於以太坊區塊鏈發行也為用戶提供了透明性。

GCO 執行長 Joe Vellanikaran 表示，「這對雙方而言可說是互惠互利。他們得即到了穩定幣，又可以跟 GCO 共享收入。」

Vellanikaran 意識到，穩定幣將在跨市場轉移資金方面為用戶帶來價值，提供更高程度的穩定性和方便性。Vellanikaran 舉例說明，「假設你是一名生活在美國的日本學生，而當你父母給你寄錢時，按照目前的程序，你若無沒有美國銀行帳戶，就必須要承受長時間的拖延和高昂的轉換費用。使用我們的穩定幣，你在幾天之內就能收到資金。」

除此以外，Vellanikaran 還希望加速推進加密貨幣在全球範圍內的普及率，目標在未來 10 到 20 年內實現，不過，這也只有在機構的支持下，才能實現如此顛覆性的變化。

他續稱，「若要將所有資金轉移到區塊鏈上，我們真的必須向那些想用穩定幣的合作夥伴敞開大門。我們認為，通過共享收入將能有助實現這一願景。」

這篇文章 共享收入創造雙贏局面！摩根大通、英特爾前雇員發行穩定幣 USDD 最早出現於 區塊客。

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