Coinbase牽頭成立「加密貨幣評級委員會」 抓緊合規協助釐清代幣屬性

《華爾街日報》9 月 30 日報導，為了因應監管機構近期在投資者保護以及反洗錢規定方面頻頻施壓，美國多家加密貨幣交易所已聯手成立「加密貨幣評估委員會」（Crypto Ratings Council），由 Coinbase 牽頭共同建立一套系統以便對「多種加密貨幣是否屬於證券」進行鑒定，進而使交易所得以避免上架不符合證券法規定的加密貨幣。

據了解，加密貨幣評估委員會得成員包括 Coinbase、Kraken、Circle Internet Financial、Bittrex、Genesis Global Trading、Grayscale Investments、Anchor Labs 和 DRW Holdings 旗下加密貨幣交易公司 Cumberland。報導指出，該委員會目前仍在持續招募參與者。

官網資料顯示，加密貨幣評級委員會已於早前發表首批評級結果，以 1 到 5 的分數來判定加密貨幣合規等級，分數越高意味著該代幣屬性更傾向於證券，「不受監管的公司即無法發行、出售或交易」。舉例說明，由於監管機構曾公開表示「比特幣不是證券」，因此其評級分數即為 1。

圖片截取自： Crypto Ratings Council

據報導，這款評級系統最初由 Coinbase 首席合規官 Brian Brooks 構思出來，他強調說，「加密貨幣是否屬於證券」這個問題過去為產業帶來許多限制以及不確定性，同時也是許多資產管理者對此感到不滿意的原因。

為此，Bittrex 執行長兼創始人 Bill Shihara 表示，「當今的監管複雜性和不確定性為美國新興的區塊鏈技術造就了充滿挑戰的環境。通過聯合成立一個委員會，我們將能共同製定行業標準並協助釐清有關監管指南的諸多問題，並以此推進美國區塊鏈和加密貨幣產業在合規性方面的增長」。

這篇文章 Coinbase 牽頭成立「加密貨幣評級委員會」抓緊合規協助釐清代幣屬性 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』