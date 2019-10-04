加速主網上線進程！以太坊擴容技術開發商 Skale Labs 成功融資 1,710 萬美元

以太坊擴容技術開發商 Skale Labs 宣布，獲得 Arrington XRP Capital、Blockchange、ConsenSys Labs、Hashed、HashKey 、Multicoin Capital、Recruit Holdings 等超過 40 個天使投資人和創投機構的支持，已順利為其主網 Skale Network 上線籌得 1,710 萬美元的融資。

Skale Labs 表示，歸功於這些機構的支持，Skale Network 主網上線時將可提供超過 750 個節點，並支持最多 6,000 條獨立的 Skale 鏈。

以太坊共同創始人 Joseph Lubin 表示，「去年迄今，可見有不少擴容技術開發商湧現，為以太坊 Layer 2 提供了每秒數千筆交易的性​​能，藉由 Skale Network 最先進的技術，有望為以太坊生態帶來巨大的擴容能力。」

據了解，Skale Labs 最初於 2018 年 10 月宣布項目計劃，並成功籌得 965 萬美元的資金。該公司當時表示，Skale Network 將是一個開源的免授權網絡，旨在為基於以太坊的去中心化應用程式（dApp）開發人員提供一個新的基礎平台，並將成為 Plasma 鏈上首個以太坊虛擬機（EVM）的應用實施案例。

官方表示，Skale Network 平均每秒能負荷多個 dApp 進行數百萬次的交易，而成本僅為現有成本的一小部分，而除了去中心化儲存之外，Skale Network 還可以支持全狀態的智能合約，並支持在以太坊虛擬機中進行機器學習。

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