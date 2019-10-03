

◆盤勢分析

1. 美國 9 月製造業採購經理人指數創十年新低，美國小非農 ADP 9 月新增就業人數報 13.5 萬人，低於預期的 14 萬人。週三美股下跌，跌幅介於 1.56 至 1.86％，APPLE 下跌 2.51%，台積電 ADR 下跌 1.61%，美股四大指數短期回檔修正。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為月線（約在 10,840 點）至季線（約在 10,710 點），壓力為 11,100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括 PA、散熱、網通、PCB、矽晶圓、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

5. 英國首相強森提出新版脫歐方案，但他也警告歐盟最好妥協，否則英國 10 月底將在無協議狀態下脫歐，英股應聲大跌，英鎊也走軟。英國未來幾天將面臨關鍵時刻，若強森無法與歐盟達成協議，恐與國會攤牌。

6. 信邦（3023）公布 9 月營收，以 17.09 億元連續第七個月刷新紀錄，累計信邦 2019 年第三季營收首度站上 50 整數大關，達 51.16 億元，為連續第二季創下歷史新高紀錄，由於五大產品線平衡發展。

7. 砷化鎵大廠宏捷科（8086）昨（2）日公告 9 月營收 2.37 億元，月增 2.3%，創 40 個月來新高，年增 94.2%。宏捷科累計今年前三季營收 14.26 億元，年減 4.5%。

