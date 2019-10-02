〈星宇制服發表〉窄體機設計創國內多個紀錄 提供全機免費WIFI

星宇航空今日 (2) 發表座艙設計和機艙設備，第一台空巴 A321neo 硬體設備規格刷新多項國內業界窄體機紀錄，如商務艙可 180 度全平躺、全機免費 WIFI 服務，及全艙等皆配置 AVOD 機上娛樂系統等，星宇航董事長張國煒表示，全球不到 100 架窄體機有這樣的規格，預計將帶動國內其他航空公司跟隨，自許要成為「國內航空業規格的制定者」。

張國煒說，以往航空公司基於成本和技術上的考量，不太願意投資，不過，星宇是 LUXURY BRAND，因此，即便是窄體機，提供商務艙可全平躺，且全艙等均有隨選影音系統且無線上網的服務，「全世界不到 100 架有這樣的規格，更是台灣絕無僅有」。

張國煒認為，此次如此設定窄體機規格，將會帶動國內其他航空公司跟隨，強調「星宇不做最大，但期許做最好」，要當國內航空業規格的制定者，並帶動台灣民航的進步，未來 A350XWB 寬體機的設計值得期待。

星宇航 A321neo 機艙座椅以大地暖色系定調，最大亮點是商務艙可 180 度全平躺，最大伸展長達 82 吋 (208 公分)，且全機可使用免費 WIFI(經濟艙提供不限容量文字訊息 WIFI 服務)，全艙等皆配置 AVOD 機上娛樂系統等，兩艙等共 188 席座位，商務艙 8 席、經濟艙 180 席，設計由 BMW 集團旗下的 Designworks 設計團隊操刀，以「舒適如家」為設計主軸。