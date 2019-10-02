跨境電商成主流 國發會攜AeSA拓新南向市場

隨著數位科技快速發展，傳統貿易型態及企業經營模式逐步被改變，跨境電子商務已成為貿易基礎，國發會今 (2) 日攜手 AeSA 亞太品牌商務加速器，舉辦國際跨域論壇，國發會主委陳美伶表示，台灣具備人才與資源優勢，在新南向政策推動下，將協助企業從台灣出發，跨入國際市場。

陳美伶表示，台灣電商在人才與資源上都有很好的發展動能，但落地發展需要有效的資源鏈結與多元生態系串聯，國發會希望在新創事業發展中扮演提供資金、國際發展、人才培育、法規調適的角色，協助新創事業全球布局的野心，在國內，也有推行優化新創投資行動方案。

陳美伶進一步表示，台灣在既有 IT、ICT 產業的基礎上，擁有很好的新創發展機會，但創業家在創業初期一定會面臨許多困難，尤其是跨進新領域，要面對文化、法律問題，國發會希望扮演產業後盾、打造優良的創業環境，配合政府新南向政策，協助企業以台灣出發，透過科技整合創新、地方創生，在國際間布局。

陳美伶也再次點出未來數位經濟將達到跨領域、跨國際的目標，並聚焦在 ABCDEFG 中，包含 AI 人工智慧、區塊練 (Blockchain)、雲端 (Cloud)、數據 (Big Data/Open Data)、生態鏈 (Eco-system)、5G 通訊、金融科技 (Fintech)，未來作業系統將。

AeSA 在去年 11 月成立電商學校，今年也將在越南成立 VeSA，將 AeSA 亞太品牌商務加速器拓展到東南亞地區，AeSA 董事長葉建漢表示，創立 AeSA，希望幫助結合台灣地方創生、電商品牌在海外落地及後續在地資源、資訊、資金媒合，達到跨境、跨域的目標。