信用卡龍頭爭霸 中國信託傳搶下華航聯名卡 可望穩居發卡王

中國信託與國泰世華銀行的信用卡龍頭之爭，纏鬥多時，目前中國信託以流通卡數 681 萬卡居冠，國泰世華則以 656 萬卡緊追在後。不過，據了解，中國信託明年有機會搶下中華航空聯名卡，屆時將進一步拉大信用卡王的發卡量。

2013 年國泰世華銀行從中國信託銀行手上搶下美式大賣場 Costco(好市多) 聯名卡獨家發行權後，中國信託籌備多時，也在 2016 年底與社群軟體 LINE 合作，發行 LINE Pay 卡，兩張卡片的強大發卡量，自此，讓兩家銀行在信用卡流通卡數之爭更加白熱化。

據金管會最新信用卡統計，截至 7 月底，前四大發卡銀行分別為：中國信託 681 萬卡、國泰世華銀行 656 萬卡、玉山銀行 524 萬卡、台新銀行 508 萬卡。

雖然玉山銀行距離從第三名竄升到第二名，尚須超過百萬卡努力空間，但是今年下半年以來，玉山銀來勢洶洶，接連在 7、8、9 月推出三張新卡，分別為「U Bear 信用卡」、「漢神巨蛋聯名卡」與「Only 卡」，7 月單月發卡量最高便是玉山銀行，單月一口氣發行 12.7 萬張卡，所灌進的發卡量不容小覷。

不過，據了解，中國信託將於明年擠下匯豐銀行，奪走華航聯名卡的發行權。華航與匯豐銀行自 2010 年起攜手推出「匯豐銀行 ‧ 中華航空聯名卡」，廣受歡迎，成為全台發卡量最大的航空聯名卡，由於華航聯名卡為 5 年一約，5 年前，華航與匯豐銀行再續前緣，合約將於明 (2020) 年 7 月到期，據了解，中國信託已取得議約權，最快今年底拍板定案。

一旦中國信託正式奪下華航聯名卡發行權，不但將與國泰世華長榮航空卡一較高下，預期屆時將掀起一波航空卡促銷大戰，也將讓中國信託與國泰世華銀行的信用卡王爭霸決戰航空卡。