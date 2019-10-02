〈亞太電股臨會〉股東不滿連年虧損高層應減薪負責 董座：薪水已比業界低

亞太電 (3682-TW) 今 (2) 日舉行股東臨時會，股東不滿亞太電連年虧損，經營高層坐領高薪卻無具體作為，提議高層應減薪負責，董事長呂芳銘對此表示，目前內部人員的薪水，相較其他同業還低，且營運費用斤斤計較，絕對沒有亂花任何一毛錢。

股東抱怨，亞太電連 6 年虧損，累積至今年上半年已虧損逾 250 億元，是資本額的半數，相比其他電信業者每年賺 3、400 萬元，差距甚遠，其中，審計委員會無善盡職責，也無具體改善作為，公司總經理、副總經理年薪更高達千萬元，甚至還有獎金，但公司營運虧損連連卻不減薪止血，建議高層負責。

呂芳銘指出，由於 2014 年提前結束 3G，認列虧損逾百億元，即使積極布局 4G ，但也起步較晚，且投資成本超過 200 億元，目前仍需攤提折舊費用，加上去年有 499 之亂，營收、獲利及每用戶平均收入 (ARPU) 皆受影響，但可以確定的是，EBITDA 今年可望轉正成長。

呂芳銘表示，以公司管理階層的資歷，跟其他電信業者收入相比「非常委屈」，但現今電信業非常需要人才，如果抱持公司沒賺錢員工就沒薪水，人才流失速度恐更快，公司也難有創新發展，且總收入是由市場機制決定，為留住人才，會以個人名義發給同仁獎金。

審計委員會獨董補充，成立審計委員會並非保證公司穩賺不賠，也不能預期多幾位獨董公司就會多賺錢，且每次審計委員會會議時，經營團隊都會分析產業情況、該採取的策略，盡可能找到產業利基點，並持續發展。

呂芳銘強調，亞太電過去 14 年皆秉持開源節流的精神，開源是找出公司新的機會，節流方面，亞太電的營業費用相對競爭者還要低，亞太電沒有亂花一毛錢。