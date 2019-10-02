Q3網友關注聚焦5G、Airpods 個股由京元電、燿華最吸睛

美中貿易戰對峙局勢持續，Yahoo 奇摩股市今 (2) 日公布今年第 3 季網友最關注的台灣股市指標，根據瀏覽量成長幅度，統計十大爆紅股，網友關注焦點回到電子族群，聚焦在 5G 概念股、AirPods 供應鏈，瀏覽量前三名個股分別由京元電 (2449-TW)、燿華 (2367-TW)、聯詠(3034-TW) ，ETF 部分，由元大高股息 (0056-TW) 與元大台灣 50(0050-TW)位居前兩名。

Yahoo 奇摩股市表示，年底正值各大科技品牌的出貨旺季，加上 2020 年被視為全球 5G 元年，各國也陸續公布通訊規格的開通進度，推升 5G 概念股、供應鏈成為股民關注焦點，而蘋果推出 AirPods 後掀起全球真藍芽無線耳機熱潮，也帶動相關供應鏈受到關注。

今年第 2 季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股，依序為，京元電、燿華、聯詠、台表科 (6278-TW)、華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW)、中環 (2323-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、群創 (3481-TW)、泰碩 (3338-TW)。

面板雙虎友達、群創此次也雙雙入榜，主因是今年面板市況逐漸吃緊，從華映下市聲請破產、日本 JDI 易主、韓系廠商也啟動減產和資遣計畫等，突顯面板廠商的經營越來越吃力，使友達、群創股價表現欠佳，吸引股民注意。

光碟片大廠中環歷經產業多年調整，今年減資 32.85% 彌補虧損，加上光碟片產品的獲利逐漸好轉，同樣吸引投資人關注。

ETF 的部分，Yahoo 奇摩股市表示，目前台股在高檔，投資人普遍轉往期待穩定的配息收益，因此投資人關注前 2 名分別為元大高股息、元大台灣 50，第 3 名為富邦 VIX(00677U）而受到地緣政治爭端影響，加上沙烏地油田攻擊事件影響台灣油價，元大石油 (00672L) 和元大滬深 300 正 2(00637L) 亦分佔 4、5 名。