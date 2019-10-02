與格芯和解機率高 外資續喊買台積電目標價320元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 反擊格芯，日前在美國等三地對格芯提起 25 項專利侵權訴訟，外資認為，台積電具優勢，預期雙方達成和解機率高，並認為美國、德國不可能對台積電發布進口禁令，持續看好台積電後市，重申「買進」評等，目標價 320 元。

美系外資認為，雙方提起的專利侵權訴訟，影響的客戶、應用與市場領域均相當廣泛，預期台積電與格芯達成和解協商的機率高，且台積電擁有相當多專利，在技術上具備領先地位，都使台積電在訴訟中占有優勢。

另一方面，美系外資指出，格芯目標 2022 年 IPO 上市，預期在其申請上市前，將與台積電達成和解，以平息潛在投資人對公司營運的疑慮。

美系外資並指出，台積電在晶圓代工領域擁有許多先進製程技術，可滿足廣大客戶需求，且囊括各個應用領域，包括行動、5G、人工智慧、高效運算及物聯網等，因此，若發布進口禁令，將對全球科技產業供應鏈造成衝擊，認為美國、德國不可能對台積電發布進口禁令。

由於看好在 5G 與高效運算需求帶動下，台積電未來 2 年獲利動能強勁，且擁有領先的 5 奈米及 3 奈米製程技術，7 奈米市占率也相當可觀，加上毛利率可望回升至 50% 水準，重申「買進」評等，並上調目標價至 320 元。

亞系外資則認為，由於台積電擁有超過 3.7 萬項專利，而格芯專利僅有 1.7 萬項，在與格芯的專利侵權訴訟中，台積電相對有優勢，持續給予買進評等，目標價上看 310 元。