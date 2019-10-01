【日盛投顧】指數高檔震盪，擇低基期成長股布局

◆盤勢分析

1. 美國官員澄清限制中企在美掛牌，全球股市強勢反彈，台股今日呈現跳空開高走高，收盤站上 5 日均線之上，不過櫃買 OTC 指數相對漲幅相對弱勢收盤仍在 5 日均線之下。盤面以被動元件、雙王權值股及 LED 等相關個股表現相對強勢，終場指數上漲 137.97 點，漲幅 1.27%，收在 10,967.65 點，成交金額為 1,476.95 億元。三大法人合計買超 126.66 億元：外資買超 139.95 億元、投信買超 1.62 億元、自營商賣超 14.91 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量放大至 1,400 億以上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為季線 (約為 10,708 點附近)，上檔壓力 11,050 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下開口閉合，短線偏多但須提防過高拉回。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否持續創新高點。

3. 櫃買指數上漲 0.44%，收在 140.59 點。短線支撐為 139 點附近，壓力為 143 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、網通、TWS、汽車零組件、資產營建、工具機。

半導體、被動元件、蘋概、TWS、汽車零組件

1. 被動元件：被動元件庫存水位下降，產業景氣落底回溫，外資券商相繼調高相關個股目標價，指標股 2327 國巨、2492 華新科股價連續 3 日出現出量上漲呈現 3 連紅，3026 禾伸堂今日帶量攻上漲停再度重回百元大關，其餘相關族群個股如 2456 奇力新、6173 信昌電、3090 日電貿、5328 華容等個股也皆呈現強勢上漲。

2. 雙王權值股：受惠 APPLE 新機銷售傳佳音，2330 台積電在美國 ADR 連續 2 個交易日上漲，今日股價攻上 280 元再創歷史新高，3008 大立光股價站上 4500 元大關，創近 3 個月的新高。

3.LED：報載 APPLE 傳導入 Mini LED 給 2448 晶電供貨，股價今日在低檔帶量突破並站穩年線之上，帶動相關族群 3698 隆達、3031 佰鴻、2393 億光股價維持強勢，另外 LED 驅動 IC 的 3527 聚積今日股價也聯袂受惠呈現上漲站上季線。

4. 汽車：受惠美日簽訂汽車關稅協議，2207 和泰車近期股價持續維持多頭格局，今日再創本波反彈新高，另外汽車零組件 4551 智伸科因合併旭申利多今股價漲停鎖死也帶動相關零組件廠股價再度反彈。