英首相準備提出「最終版」協議 嗆歐盟不要就拉倒

在經過數月與僵局後，英國首相強生 (Boris Johnson) 將拍板定案他的「最終脫歐協議」，並且將於週三 (2 日) 正式向歐盟遞交提案，強生更警告歐盟若不願接受該協議就拉倒，表示英國不再需要和歐盟進一步討論，顯示出英首相要讓英國在短短 30 天內脫歐的決心。

在週三的英國執政保守黨大會上，強生宣布這項硬脫歐計畫，同時稱他的提案為「公平合理的妥協」，也是向歐盟發出的最終脫歐協議，並表示，如果歐盟不同意討論，英國將拒絕進一步談判。

強生堅持英國仍將按原定計劃於 10 月 31 日離開歐盟，無論達成協議與否。

不過企業之間皆默認這項脫歐計畫將對市場造成巨大破壞。

愛爾蘭外交部長 Simon Coveney 則批評這項提案不切實際，認為提案中沒有能與歐盟協議的基礎，愛爾蘭總理 Leo Varadkar 則表示：「英國政府未承諾實行任何嚴格的邊界管制，或檢查哨的措施，希望英國政府兌現這一諾言。」

歐盟對於英國政府迄今未能訂立詳細計劃，以維持英國北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界感到失望。

距英國即將離開歐盟只有不到一個月的時間，一切仍懸在愛爾蘭與北愛的邊界問題上。目前愛爾蘭和英國雙方對於是否該建設海關中心皆表示反對。