〈優派衝教育科技〉教育白板需求升溫 台廠也積極布局

教育電子白板隨著教育數位化趨勢，需求逐年攀升，可望成為新成長動能，代工廠佳世達 (2352-TW)、鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普外，包含面板提供商友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、洋華 (3622-TW)，觸控模組廠宸鴻 TPK-KY(3673-TW) 等，也都積極布局。

面板雙虎友達、群創日前於 Touch Taiwan 觸控展中，展出超大尺寸面板應用，其中群創更展出 120 吋 4K 觸控智慧電子白板，瞄準商用會議、教育市場，而觸控面板廠洋華近期也調整公司營運，轉往布局工控產品，朝大尺寸教育白板、POS 機、醫療用面板等發展。

宸鴻則投入奈米銀技術，今年初宣布，將奈米銀技術應用在教育白板上，瞄準中國教育市場，上半年與京東方合作的大尺寸教育互動白板陸續出貨，宸鴻日前更表示，下半年將擴大產能布局，以 75 吋電子白板產品計算，第 3 季月產能約 1 萬台，第 4 季將增加到 2 萬台，明年有機會成長到 4 萬台，而目前電子白板主要應用在教育市場，商用會議比率偏低。

此外，主打視訊會議產品的圓展 (3669-TW)，近期也瞄準未來教室商機，除推出實物攝影機、視訊攝影機，去年下半年也開始推出大尺寸觸控螢幕，讓老師透過連網便可將教材從雲端下載，預計明年將進一步推出教育雲技術解決方案、結合互動式的觸控螢幕。

優派 (Viewsonic) 看好 EdTech 教育科技市場商機，今 (1) 日宣布與臺師大合作推創新教室，擴大布局教育電子白板商機，今年第 2 季更擠身成為全球前 3 大廠商，全球市占僅次於 Promethean、SMART。