優派瞄準EdTech教育科技 Q2電子白板市占擠進全球前3名

優派 (ViewSonic) 今 (27) 日表示，在全球互動電子白板 (Interactive Display) 市場中，品牌市占率在今年第 2 季擠身成為全球前 3 大品牌，優派董事長暨執行長朱家良表示，因應全球數位轉型趨勢，將發展教育、商用、消費娛樂、專業顯示市場等應用領域，並推動 EdTech(教育科技)。

朱家良表示，優派近年來積極進行企業轉型和發展經營多元化，從硬體製造邁向整合軟體及服務的全方位解決方案，產品線從顯示器、投影機，延伸至互動電子白板、教育科技解決方案等，其中三大產品線，顯示器、投影機、電子白板去年銷售表現亮眼，年增 9.6%、44% 與 120%。

面對近年快速發展的教育數位化趨勢，朱家良表示，預期互動電子白板需求將逐年提升，將推動 EdTech(教育科技)，進一步提升教育者與學習者之間溝通模式，目前也開發出軟體解決方案，支援 Amazon web services、Microsoft Azure、Google Education、Intel Unite 等，註冊訂戶已突破 50 萬。

展望未來，朱家良表示，將持續深耕不同垂直市場，並把推動 EdTech(教育科技) 視為未來發展重心，日前也在德明財經科技大學啟用的電貿暨 AI 實習基地，便是採用優派的智慧互動電子白板，將持續打造科技友善的教育環境。

優派品牌顯示器自 1990 年推出後，在十年內成為全美最大的顯示器品牌，2016 年新增智慧互動電子白板 ViewBoard 及 myViewBoard 軟體產品線，進一步跨足教育和商用的全方位解決方案市場，而根據研調機構 Futuresource 的報告顯示，今年第 2 季優派躍升為全球第三大互動電子白板品牌。