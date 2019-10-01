〈優派衝教育科技〉看準教育白板應用 今年營收比重成長將破3成

數位轉型浪潮發酵，優派 (Viewsonic) 積極布局 EdTech 教育科技，董事長暨執行長朱家良指出，電子白板在教育市場應用仍有很大的發展空間，去年營收占比達僅 25%，今年可望突破 3 成。

朱家良指出，目前全球電子白板市場有 8 成是屬於教育市場、2 成是商業市場，其中教育市場未來仍有很大的發展空間，優派去年電子白板營收成長達 120%，預期今年也將成長 100%，若以營收占比來看，去年達 1/4，今年可望突破 3 成，其他產品則包含專業型電競顯示產品、出版投影機產品等。

優派今 (1) 日也宣布與國立臺灣師範大學合作，將創新教室率先導入臺師大，朱家良表示，希望做到拋磚引玉的效果，推動各大教學體系導入 EdTech 教育科技，他指出，先前中國教育市場成長快速，主因是政策推動，但目前稍微趨緩，而東西方教育模式不盡相同，未來則將先擴大布局歐美市場，台灣方面則會規劃教師研營課程。

朱家良表示，優派近年來積極投入教育數位轉型推廣，發展整合軟體、硬體、服務與生態圈的 EdTech 教育科技解決方案，隨著科技發展，現代每個學生都是數位原住民，透過科技改變過去以老師為中心的教學模式，改以學生為中心，達到雙向溝通。

朱家良進一步表示，台灣數位教育環境目前仍偏重硬體設備使用，數位師資也有待提升，即便有新的設備，卻因缺乏教育訓練和友善的使用環境，讓數位教育擴散性有所侷限，希望藉由與臺師大合作建置的兩間創新教室 LAB，導入互動式電子白板、相對應的軟體平台功能，將環境、師資、課程結合，共同推廣 EdTech 教育科技。