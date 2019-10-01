〈世界投資者週論壇〉李長庚：境外資金匯回 將對台灣產生雙重價值

境外資金匯回專法上路，臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚今 (1) 日表示，看好資金回流效應，將推動實體經濟發展，對金融產業也有正向幫助，也就是說，將對台灣產生雙重價值。

李長庚認為，台灣過去二、三十年來，資金都是往外投資，現在終於有資金回流，根據境外資金匯回專法規定，匯回資金原則為實質投資最少 7 成，自由運用 5% 以及金融投資上限 25%。70% 的實質投資在前，可望創造就業機會等效果，對台灣國內生產總值（GDP）也有正向改變，政府稅收增加，老百姓收入增加，就可以創造更多投資機會。

李長庚進一步指出，再搭配 25% 金融投資，金融產業要提供更好的投資商品，因此對金融產業也有幫助，可望帶動財富管理、投資理財相關業務。整體來說，就是將推動實體經濟發展，對金融產業也有正向幫助，對台灣來說可以產生「雙重價值」，互為良性循環。

投信投顧公會理事長張錫則表示，透過稅賦優惠，海外資金回台後，70% 進行國內實質投資，可投資包括國內 5+2 產業等，對台灣長期以來實體經濟發展、人才配置增加等，都相當有利。

他強調，雖然初期台商還在觀望了解，但國內所有銀行都很重視境外資金匯回專法，預期明年選舉完後，此資金回流效應將大舉發酵，在明年 8 月中專法首年優惠落日前，資金回台量可能會越來越大，不只對台商，對國內發展都是正面因素。