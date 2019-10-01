New Balance 杜絕二手假貨！將使用 Cardano 區塊鏈進行產品溯源

公鏈項目 Cardano 背後的開發公司 IOHK 執行長 Charles Hoskinson 宣布，知名運動品牌 New Balance 將使用 Cardano 區塊鏈來進行產品溯源，允許消費者驗證一系列產品的來源。

據悉，IOHK 日前在保加利亞第二大城市普羅夫迪夫召開峰會「Cardano Summit」，而 Hoskinson 則是在慶祝 Cardano 成立兩週年紀念之際宣布了這段合作關係。

作為享譽國際的球鞋品牌，New Balance 近年來不斷被寄生品牌抄襲、假冒，其形象和品牌聲譽更是身受其害。為此，New Balance 長期以來致力於抵抗盜版的威脅。2017 年，New Balance 在中國一場知識產權糾紛中罕見勝訴，法院命令中國 5 家製鞋廠和售鞋商支付相當於 25 萬美元的罰款，因為這些企業使用 New Balance 的斜體 N 識別標誌。

Hoskinson 表示，通過這次合作，目標是專門為二級市場的消費者打造驗證解決方案，允許購買者使用 Cardano 區塊鏈來鑑定鞋類的真實性。

消息人士透露，雙方預計將今年 10 月在全球範圍內展開試驗，不過目前並未打算使用 Cardano 原生代幣 ADA。對此，IOHK 發言人表示「不予置評」。

此前，眾多公司已經開始在供應鏈中實施區塊鏈技術。正如區塊客近期報導，法國零售巨擘家樂福表示，自從實施基於區塊鏈的追蹤系統後，「整體銷售額因此有所增長」。

目前為止，家樂福的區塊鏈系統僅允許用戶追蹤 20 種食品的產銷供應鏈，同時避免買到含有基因改造、抗生素和殺蟲劑的產品。隨著區塊鏈系統驗收初見成效，家樂福進一步計劃將追蹤品項拓展到 100 多種，當中也將涵蓋非食品系列。

另一方面，沃爾瑪也證實進駐區塊鏈藥品追蹤聯盟 MediLedger，加入輝瑞公司和三大藥品批發商 McKesson、AmerisourceBergen 和 Cardinal Health 的行列，準備今年 6 月初開始與美國食品和藥物管理局（FDA）展開試點項目。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』