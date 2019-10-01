iPhone相機怪怪的？iOS 13又出更新版 修復相機和多樣漏洞

蘋果 (AAPL-US) 週一發布 iOS 13.1.2，為蘋果 9 月 19 日推出 iOS 13 以來第三度更新。此外，明年第四季至 2021 年上半年，蘋果將推出運用新 mini LED 螢幕技術的 iPad 和 MacBook。

iOS 13.1.2 修正了一些相機 app 的漏洞和其他漏洞，如果用戶發現 iPhone 相機無法順利運作，或是 iCloud 備份完成後，進度顯示條卻無法正常顯示應趕緊下載此回的更新版本。

此外，此回更新也修補了造成手電筒無法正常開啟的漏洞、顯示校準問題、HomePod 上運行捷徑的相關問題，以及部分汽車中可能找不到 Phone 藍牙訊號的問題。

Mini LED 取代 OLED 螢幕

另外，知名蘋果分析師郭明錤週日報告指出，明年第四季和 2021 年上半年之間，蘋果將推出運用新 mini LED 螢幕技術的 iPad 和 MacBook，讓螢幕看起來更棒，同時減少對競爭敵手三星的依賴，因為目前只有三星有能力大量生產中型 OLED 顯示器。

Mini LED 顯示器具有 OLED 的一些優點，例如更高的對比度，這些是 LCD 顯示器所沒有的優點，且郭明錤認為，蘋果可能因為 Mini LED 沒有 OLED 長期使用後的「烙印 (burn-in)」問題，而採用 Mini LED 。「烙印」即螢幕長時間顯示某個靜止的圖像畫面後留下永久殘影的現象。

烙印問題在「生產力 app」上格外嚴重，因為使用者可能開啟後卻長時間擱置不動，新款顯示器將避免這種情形下產生烙印現象。

目前高階 iPhone 11 Pro 手機搭載 OLED 螢幕，但 iPhone 11、MacBook 和 iPad 均使用 LCD 顯示器，郭認為，蘋果最高端產品可能轉用 Mini Led 以滿足外型更輕薄的要求。

此外，許多競爭對手可能會跟進蘋果，所以 Mini Led 顯示器可能成為未來最高階的中型生產力設備的一般規格。「雖有一些投資者擔心蘋果可能採用中型尺寸的 OLED 顯示器來替換掉 mini LED 顯示器，但 mini LED 螢幕應該會是蘋果的首選。」

郭在報告中點名以下廠商將受惠蘋果採用 mini LED 顯示器的決定：

Avary/ZDT (mini LED 背光 PCB)、Epistar (LED)、Nichia (LED)、Radiant (mini LED 背光)、TSMT (mini LED 背光) 以及 LG Display (mini LED 顯示器)。