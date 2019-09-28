規避美國制裁 委內瑞拉要將比特幣用作「外匯存底」

《彭博社》9 月 26 日引援知情人士消息報導，委內瑞拉央行、委內瑞拉總統馬杜羅政府和委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）現正研議「承認加密貨幣的合法性」，以利進一步「將加密貨幣用作外匯存底貨幣」，使其成為國際支付工具的通貨。

知情人士表示，這項舉措是在 PDVSA 的要求之下進行，目前被列入考量的加密貨幣有比特幣和以太幣，該公司正在尋求將加密貨幣發送給中央銀行，並要求金融管理機構使用這些加密貨幣向供應商付款。此外，央行官員們還在研究將加密貨幣納入國際貨幣儲備的可能性。最新數據顯示，委內瑞拉的國際貨幣儲備目前僅剩 79 億美元，處於 30 年以來的最低點。

今年 8 月，美國政府宣布再加強對委內瑞拉的經濟制裁，凍結委內瑞拉政府在美國的全部資產，9 月 24 日，美國財政部制裁 4 艘向古巴運送委內瑞拉原油的油輪和 4 家關聯企業，向馬杜羅進一步施壓，與全球金融體系隔絕之外，更加劇國內經濟危機，迫使政府用盡各種方式轉移資金。

報導中稱，目前尚不清楚 PDVSA 如何持有比特幣和以太坊，但由於大型銀行不願與受制裁的實體有業務上的瓜葛，因此 PDVSA 一直難以通過傳統渠道獲得客戶付款。上個月，在各方的努力下，該公司才收到了 7 億元人民幣的付款。

此外，為了保護自己免受進一步制裁的影響，委內瑞拉政府還在考慮轉用俄羅斯經營的國際支付系統，以取代被廣為使用的 SWIFT 系統。

今年 8 月，委內瑞拉加密貨幣監管機構負責人 Joselit Ramírez 表示，國營加密貨幣匯款平台 Patria Remesa 已準備就緒供民眾使用，允許海外資產轉移到委內瑞拉。同時，這也是一種實行安全交易和避免收入貶值的最佳途徑。

據報導，Joselit Ramírez 日前接受國營電台節目採訪時，強烈呼籲民眾使用 Patria Remesa 匯款，進而幫助海外資金流入委內瑞拉，既快速又安全，也不會受到通脹壓力。

過去 5 年來，當地法幣玻利瓦爾形同廢紙，在民眾有錢也買不起生活必需品的情況下，已有數百萬人逃往海外謀生，而那些被迫留在國內的人民，則是依靠比特幣及其他加密貨幣保值。

正如委內瑞拉惡性通貨膨脹危機期間所見，當民眾對當地法幣玻利瓦爾失去信心，馬杜羅政府則順理成章，發行以石油作為儲備金的加密貨幣「石油幣（Petro）」，企圖藉此抑制通脹升溫並協助政府還清債務，無奈效果不彰，比特幣交易量卻開始激增。

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