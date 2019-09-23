同泰Mini LED巨量移轉載板 已出貨給中國客戶

Mini LED 背光應用市場可望在明年起飛，料將帶動供應鏈加溫，軟板業者同泰 (3321-TW) 在此市場持續開發客戶，並在上月正式出貨 Mini LED 巨量移轉載板給中國客戶，目前同泰也待此產品市場進一步發酵。

Mini LED 巨量移轉載板目前價格仍居高不下，同泰目雖鎖定包括隆達、晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW) 等主要 LED 生產廠廠商進行開發，但同泰主管指出，已在上月出貨 Mini LED 巨量移轉載板，客戶端是中國廠商，主要應用在高階大型顯示器，並不是小尺寸手機螢幕應用。

至於進一階的 Micro LED 背光應用，目前市場看好將力拚 2 到 3 年商品化，但同泰主管坦承，目前 Micro LED 的巨量移轉技術仍無法生產，技術層次也有待提升。

同泰是欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠，近年開發韓系手機廠客戶，積極布局 的 Mini LED 背光源巨量移轉載板，已有出貨實績，正等待市場成熟，就整體軟板、載板業務來看，同泰也認為第 4 季起將轉佳。

同泰今年第 1 季為營運淡季，稅後虧損 1.27 億元，每股淨損為 1.08 元，第 2 季虧損擴大達 1.52 億元，單季每股虧損 1.3 元；累計上半年合併營收為 11.79 億元，稅後虧損 2.8 億元，每股虧損 2.38 元 。

法人估，同泰電子的揚州廠第 3 季將轉盈，但仍受台灣廠營運不佳拖累，第 3 季整體仍虧損，但幅度將縮小，最快第 4 季轉盈。