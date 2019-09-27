中信金高層人事大變動 延攬前台灣金總座任中信銀副董

中信金 (2891-TW) 高層人士今 (27) 日大變動，董事會通過原中國信託銀行董事長童兆勤升任中信金副董事長，原中信銀行副董事長利明献升任中信銀行董事長，並延攬前台灣金控總經理詹庭禎接任中信銀行副董事長。

中信金表示，為因應長期策略發展，擴展海外業務版圖，並持續強化公司治理，邁向企業永續發展，因此董事會通過此人事案，其中，銀行董事長人事案將報請主管機關核准後正式生效。

中信金指出，新任中信金控副董事長童兆勤過去於公務部門、產業界、金融業均有豐富歷練，行政及產業資歷完整，科技、金融產業人脈深厚，有豐富的業務及管理經驗，其擔任中信銀行董事長及中信金控董事多年，熟稔董事會議事運作，相信能快速銜接金控的公司治理事務，也有助中信金控董事長顏文隆監督治理日益複雜的集團事務，協助金控整體發展。

有關金控旗下子公司中信銀行的高層人事案，中信金表示，中信銀行為臺灣最國際化的金融機構，未來將持續強化海外業務推展，以打造成為亞洲區域型銀行為目標。同時，為落實董事多元化的規劃，中信銀行希望延攬一位具有監理行政及金融實務經驗的優秀董事人選加入董事會，精進公司治理，強化董事職能。

新任中信銀行董事長利明献具有超過 35 年金融業務資歷，並深耕海外金融市場多年，曾任花旗集團、大陸廣發銀行等大型外商機構的行長及董事長，對於金融產品、國際金融業務皆有深入了解，並具有豐富經營管理經驗。

新任中信銀行副董事長詹庭禎在監理機關歷練完整，曾任行政院農業委員會農業金融局局長、行政院金融監督管理委員會銀行局局長、臺灣金融控股公司董事、總經理等要職，嫻熟臺灣金融業發展及金融政策方向。未來在兼顧業務發展與金融監理下，將繼續提升中信銀行在全球業務發展的競爭力、精進公司治理及善盡企業社會責任。