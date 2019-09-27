宏碁釋股3萬張 推動旗下展碁國際申請上市計畫

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (27) 日宣布，為推動旗下展碁申請股票上市計畫，經董事會決議通過，將釋出持有展碁國際 3 萬張。

宏碁表示，為符合展碁國際申請上市相關規定、不損及宏碁原有股東權益及作業成本等考量，於 8 月 7 日董事會決議通過，擬以每股 19 元對原有股東釋股，共計釋出展碁普通股 3 萬張。

若以宏碁最近一次停止過戶日 (2019 年 7 月 7 日) 股東名簿記載股東，依其所載持股數按比率計算，持有宏碁每一普通股得認購展碁普通股 0.009756 股。

展碁國際定位為專業通路代理商，代理銷售國內外上百個領導品牌，產品橫跨商用及家用資訊電子、應用軟體、數位娛樂、系統整合、中小企業解決方案服務等，提供從銷售、通路到維修的服務。

宏碁近期朝多重事業發展，在安碁資訊 (6690-TW)、展碁、周邊產品事業酷碁、安圖斯科技、宏碁資訊等，多重事業引擎帶動下，營運動能可望持續發酵。

安碁資訊日前也舉辦上櫃前業績發表會，最快將於 10 月下旬掛牌上櫃，主要業務為資訊安全整合性監控及防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務，董事長施宣輝也表示，規劃前進東南亞市場，正與泰國合作夥伴商討合作關係。