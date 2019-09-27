出貨調整以客製化為主 瀧澤科Q4營運可望攀揚

高精密工具機廠瀧澤科 (6609-TW) 8 月部分客戶遞延拉貨，將反映在 9 月營收，法人估第 3 季營收與獲利可望與第 2 季持平，而第 4 季因調整出貨策略，以客製化產品為主，可望藉此提升營收與毛利率表現，第 4 季營收與獲利均可望較第 3 季同步攀揚。

瀧澤科今年上半年受到美中貿易戰影響，訂單減少，使獲利年減 43%。展望後市，由於部分客戶 8 月遞延拉貨，遞延訂單將在 9 月陸續出貨，法人估第 3 季營收與獲利可望與第 3 季持平。

瀧澤科目前訂單能見度約 2 個月，在手訂單金額約 5 至 6 億元，但客戶端需求仍未明顯好轉，為因應產業市況不佳，策略調整全力配合客戶需求，出貨產品以客製化為主，可望藉此提升第 4 季營收與毛利率表現，法人看好，瀧澤科第 4 季營收與獲利，均可望較第 3 季走揚。

瀧澤科產品應用客戶主要以汽車零件為主，營收占比達 5 成，不過，近來受到車市不佳影響，客戶拉貨動能疲弱，今年將著重發展美國、東南亞等營收比重較低的地區，東南亞市場近來需求表現佳，但營收貢獻度仍不大。

遷廠計畫方面，由於瀧澤科 2003 年投資的上海廠，被規劃為生技醫療園區，新投資的浙江新廠正在動工中，預計年底完工，明年上半年移至新廠生產，且法人看好，由於新廠面積為舊廠近 3 倍，產能可望提升 5 成至 1 倍，將主要生產二軸中低階車床，初期規劃月產能 20 台，全區滿載月產可達 80 至 100 台。

瀧澤科第 2 季稅後純益 3930 萬元，年減 57.19%，每股純益 0.54 元；上半年稅後純益 9283.7 萬元，年減 43.3%，每股純益 1.28 元。