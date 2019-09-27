8月景氣燈號連亮8顆黃藍燈 景氣領先指標轉趨下滑

國發會今 (27) 日公布 8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 20 分，與上月上修值 22 分，減少 2 分，續亮代表「趨弱」的黃藍燈，景氣領先指標轉趨下滑，但同時指標連續 4 個月上升，顯示美中貿易戰等外在不確定變數仍多，須密切關注後續發展。

國發會表示，8 月景氣對策信號較上月上修值減少 2 分，燈號續呈黃藍燈。9 項構成項目中，股價指數、工業生產指數皆由綠燈轉呈黃藍燈，批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少 1 分；海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加 1 分，其餘 5 項燈號不變。

外需方面，國發會表示，歐美年終旺季備貨潮啟動、台商回台擴增產能，加上訂單移轉效應發酵，可望帶動出口持續成長，但近期 OECD 預估今年全球經濟成長率將降到十年來最低水準，全球貿易與投資均放緩，加上智慧型手機等行動通訊產品買氣鈍化等因素，恐牽制出口表現，後續還要持續關注。

展望未來，國發會指出，台商回台投資逐步落實、半導體持續拓展先進製程，將加速公共建設執行進入高峰期，均有利強化國內投資動能，此外，受惠薪資成長穩定、政府加碼擴大內需方案，也有助刺激民間消費，但受國際局勢仍不穩定影響，包含歐美日 PMI 指數皆呈現緊縮，中國同樣受貿易占影響，顯示全球景氣仍呈現疲弱態勢。