保守看待世界先進Q4及明年表現 日系外資降評至減碼

日系外資最新出具報告指出，晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 受到功率分離式元件需求可能更趨疲弱影響，保守看待第 4 季與明年獲利表現，並下修評等，由「中立」降評至「減碼」，目標價由 62 元下修至 55 元。

外資指出，根據近期訪查顯示，受到需求持續疲弱、庫存進一步面臨修正影響，許多功率分離式元件廠可能因此下修第 4 季展望，將使世界第 4 季分離式元件業務更趨疲弱，該產品營收恐季減 15%，且由於功率分離式元件毛利與 ASP 較佳，加上大尺寸面板驅動 IC (LDDI) 需求持續惡化，恐因此影響世界第 4 季毛利率與獲利表現。

除功率分離式元件需求走弱外，由於世界向格芯買下的新加坡 8 吋晶圓廠，可望於今年底完成交割，目前處於產能佈建階段。外資認為，由於新廠結構性成本較高，將影響明年獲利表現，因此調降明後年每股純益估值，降幅達 7-9%。

世界先進先前在法說會上指出，由於供應鏈庫存水位仍高，估第 3 季營收將介於新台幣 69-73 億元間，較上季持平至季增 5.5%，毛利率估 35.5-37.5%，營益率估 23.5-25.5%。其中，第 3 季需求最強勁為電源管理 IC 與小尺寸驅動 IC 產品，惟大尺寸驅動 IC 需求不如預期，旺季效應不如往年明顯。

