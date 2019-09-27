元大人壽現增140億元 非IFRS17缺口 資本適足率可衝到705%

元大金 (2885-TW) 日前通過擬對元大人壽現金增資 140 億元案，元大人壽今 (27) 日董事會也通過此案，增資後資本額將從 97.3 億元增加到 237.3 億元，資本適足率也將到 705%；元大人壽強調，此 140 億元的增資並非 IFRS17 缺口。

元大人壽去 (2018) 年已由虧轉盈，稅後純益為 2.77 億元，元大人壽今年以來到 8 月營收較去年同期成長 25%，6 月底經會計師核閱的資本適足率為 327%，淨值比為 5.37%，均遠高於主管機關現行對壽險業者資本要求。

元大人壽表示，但因自身業務持續增長衍生的資本需求，且為響應主管機關「晴天先積糧」的政策，及降低頻繁分次增資造成的各項作業成本，故元大金控將增資金額一次提高到 140 億元，發展壽險成為母金控的第三具獲利引擎。

元大人壽強調，本次增資金額 140 億元，是金控以其可運用資金提供人壽中長期業務發展所需，並非人壽依 IFRS17 國際會計準則所計算的資本缺口。因目前 IFRS17 尚在導入階段，各施行細則尚未完全確定，現階段尚無法精確估算 IFRS17 的衝擊，惟元大人壽接軌工作執行進度皆依主管機關進度施行中。