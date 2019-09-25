元大金擬現增元大人壽140億元 力拚第三獲利引擎

元大金控 (2885-TW) 今 (25) 日董事會通過，由元大金控對元大人壽現金增資 140 億元，將待元大人壽董事會通過並經主管機關核准後辦理。元大金表示，主要是基於增資健全財務等三大考量，因此決議此增資案，這也是元大金連續第三年對元大人壽增資，力拚元大人壽成為金控第三獲利引擎。

元大金控表示，元大人壽今 (2019) 年 6 月底資本適足率為 327%，淨值比為 5.37%，均遠高於主管機關現行對壽險業者資本要求，且已於去年度由虧轉盈，去年全年稅後純益為 2.77 億元。

雖然元大人壽營運逐步穩健，但元大金表示，首先，考量到去底壽險業者淨值大幅波動影響，金管會近來持續呼籲壽險業者應儘量以普通股增資健全財務，為響應主管機關「晴天先積糧」的政策，在集團整體資源利用與綜效最大化之前提下，元大金決定於年底前再對元大人壽注資，以展現「扎根屯糧」的堅定信念。

再者，近年主管機關對壽險業資本適足要求持續提高，元大人壽因自身業務持續增長亦衍生有資本需求。元大金表示，已分別於 2017 年與 2018 年對元大人壽分別增資 40 億元與 10 億元，考量壽險子公司未來仍有業務擴增的資本需求，為降低頻繁分次增資造成的各項作業成本，擬提高本次增資金額。

第三個考量在於「金控資源配置的效率化、與推升集團綜效」，元大金表示，近年來，旗下證券及銀行的併購案綜效顯著，現已發展為國內唯一的證券、銀行雙引擎金控，且銀行與證券體系各子公司皆穩健成長中。元大金控為持續推升集團整體經營綜效，效率化資本配置，在確保各項財務指標包括：雙重槓桿比、負債淨值比等均維持穩健水準下，擬對壽險子公司挹注充分的資本，以支持其財務及業務發展。

元大金強調，元大人壽為未來重要策略發展業務，元大金控以現金增資支援壽險子公司中長期業務發展所需的資本，期能在現行之證券、銀行雙引擎下，發展壽險為第三具獲利引擎。